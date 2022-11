Jogadores da seleção alemã tapam a boca em protesto a favor do movimento LGBTQIA+

Os jogadores da seleção alemã taparam a boca, esta quarta-feria, durante a foto de equipa antes do jogo contra o Japão, do Grupo E, no Mundial 2022. O gesto acontece dias depois da proibição de utilização da braçadeira "OneLove" imposta pela FIFA a sete seleções europeias sob sanções.Sentada ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, mostrava a braçadeira enquanto conversava com o administrador do futebol. Já antes Nancy havia criticado a Federação Internacional de Futebol, defendendo que a ameaça através de sanções foi um erro e um comportamento inaceitável.

"Isso não está certo, a forma como as federações estão a ser pressionadas", disse Faeser durante uma visita a um evento da federação alemã em Doha antes do jogo. "Nos tempos de hoje, é incompreensível que a Fifa não queira que as pessoas defendam abertamente a tolerância e contra a discriminação", disse ainda.De acordo com a Reuters, a Federação Alemã de Futebol avançou em comunicado que a utilização da braçadeira tinha como objetivo defender os valores preservados pela seleção, sendo eles a "diversidade e respeito mútuo". "Os direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser dado como certo, mas ainda não é o caso. É por isso que esta mensagem é tão importante para nós", acrescentou ainda.