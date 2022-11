Encontrado cadáver homem na praia da Torre em Grândola

Há suspeitas que se possa tratar do corpo de Manuel Arrábida, chefe dos Bombeiros Sapadores de Setúbal desaparecido desde o dia 16.

Um corpo deu na manhã desta quarta-feira à costa na praia da Torre, no Carvalhal, Grândola, e há suspeitas que se possa tratar do cadáver de Manuel Arrábida, de 60 anos, o chefe dos Bombeiros Sapadores de Setúbal desaparecido desde o dia 16.

De acordo com fonte policial, a PJ está no local para recolher elementos. O cadáver será removido para autópsia, que deverá confirmar a identidade. Até ao momento não há indícios de crime no desaparecimento.

O cadáver ainda se encontra no local, onde estão, além de elementos da PJ, a Polícia Marítima e os bombeiros.

O carro de Manuel Arrábida foi encontrado no Cabo Espichel, Sesimbra, local onde nos últimos dias se haviam concentrado as buscas, inclusive com recurso a um helicóptero da Força Aérea.