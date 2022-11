Assaltantes usam mata-leão para roubarem homem

Valor estimado do roubo é de cerca de 190 euros.

Um homem foi alvo de um roubo consumado através de um golpe de mata-leão (asfixia feita com uma chave de braços), e com ameaça de arma branca, na manhã desta quarta-feira na Marinha Grande.Os autores do crime foram um grupo de homens, que roubaram à vítima as chaves do carro, a carteira, e o telemóvel.O valor estimado do roubo é de cerca de 190 euros.Apesar de ferida, a vítima foi rápida a fazer a denúncia à PSP. Ao início da tarde, os agentes já tinham conseguido prender um dos autores do crime.