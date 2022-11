PSP registou cerca de 500 acidentes com trotinetas em 2022

Episódios já provocaram 395 feridos leves e 13 graves.

Só entre janeiro e novembro de 2022, a Polícia de Segurança Pública (PSP) já registou 489 acidentes com trotinetas, dos quais resultaram 395 feridos leves e 13 feridos graves.Em 2019 existiram 169 acidentes - que provocaram 119 feridos leves e três graves. Em 2020, os acidentes diminuiram para 97, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e por existir uma redução do tráfego rodoviário, dos quais resultaram 69 feridos leves e dois graves. Em 2021, a tendência foi novamente de crescimento, tendo-se registado 289 acidentes, que provocaram 244 feridos ligeiros e sete graves, segundo informação avançada pela jornal i, que teve acesso aos dados da PSP.Segundo as forças de segurança, ao longo das atividades operacionais tem-se registado um crescimento do número de utilizadores de trotinetas e isso acaba por se refletir nas questões relativas à segurança rodoviária, uma vez que os utilizadores deste veículo de duas rodas circulam nas mesmas vias dos veículos motorizados. Isto justifica o porquê de, cada vez mais, se registarem mais acidentes, bem como o aumento da gravidade dos mesmos.A PSP apela constantemente para que os utilizadores destes veículos circulem com precaução e que respeitem os demais utilizadores da faixa de rodagem, de forma a preservar a segurança de ambas as partes. Inclusive, já foi publicado, na Ata Médica Portuguesa, um artigo intitulado "Trotinetas elétricas: é urgente regulamentar", coordenado pelo médico Marino Machado e por Nuno Diogo. De acordo com os especialistas, todos os dias são observados, pelo serviço de Ortopedia da Urgência Polivalente do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, cerca de 50 a 60 pessoas devido a acidentes que envolvem trotinetas, sendo muitas delas internados e, em média, diariamente três são sujeitas a intervenção cirúrgica.As fraturas tendem a localizar-se, sobretudo, na cintura escapular - zona mais elevada dos membros superiores e que envolve a escapula e a clavícula - e os tornozelos. A idade média dos acidentados é inferior a 40 anos. Adicionalmente, os custos associados ao tratamento das lesões são bastante significativos, não só para o doente como para o Estado, segundo informação divulgada pelo jornal i.