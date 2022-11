"Prisão, prisão": Turista atacada depois saltar barreira de proteção e invadir monumento sagrado. Veja o momento

Vídeo viral mostra o momento em que a mulher subiu o templo de Kukulcan e foi agredida por outros visitantes.

Uma turista subiu os mais de 90 degraus do templo de Kukulcan, um monumento sagrado para a civilização Maya, localizado

centro de Chichen Itzá,

na Península de Iucatã, no México. Enquanto subia, os visitantes que se encontravam do lado de fora da barreira de segurança repreenderam a mulher e apelaram para que fosse presa.

"Prisão, prisão, prisão", gritavam as pessoas. Segundo o jornal

, depois da mulher passar a barreira de segurança que protege o monumento, vários pessoas atiraram-lhe água, empurraram-na e puxaram-lhe o cabelo. Outros chegaram ao ponto de apelar ao sacrifício.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostram o momento, mas o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) já informou, que o monumento não sofreu quaisquer danos.

Nas imagens é possível ver que ao chegar ao topo do templo, com os gritos dos visitantes ao fundo, a turista começou a dançar. "Espero que eles te multem", queixou-se um dos visitante no vídeo que se tornou viral.

A mulher foi levada por um agente de segurança do monumento para o Ministério da Segurança Pública, que vai aplicar as sanções correspondentes ao crime cometido.

Segundo o El Español, a lei do país prevê que as multas de crimes contra monumentos vão de 34 mil a 172mil pesos (mil a mais de oito mil euros).





