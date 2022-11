Ivo Lucas “não reduziu a velocidade” e “não travou” antes da colisão fatal para Sara Carreira

Range Rover “saiu desgovernado para o lado esquerdo, embatendo no separador central, onde seguiu capotando várias vezes até se imobilizar na via”.

O ator Ivo Lucas, que conduzia o Range Rover onde seguia Sara Carreira no dia do acidente trágico na A1, circulava a cerca de 135 km/h e não travou antes de colidir com o carro de Cristina Branco.