Doentes da região de Lisboa e Vale do Tejo encaminhados para centros de saúde

Medida foi tomada pelo Governo em resposta à situação caótica nas Urgências dos hospitais.

Centros de saúde abertos até mais tarde são a resposta do Governo para a situação caótica nas Urgências dos hospitais. Nos últimos dias, os casos mais complicados ocorreram no Beatriz Ângelo (Loures), Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira e Santa Maria, onde o tempo de espera para doentes urgentes chegou às 14 horas. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, avançou esta quarta-feira que “estão abertos 36 centros de saúde com horário alargado na região de Lisboa e Vale do Tejo”. Podem funcionar 24 horas, nos dias úteis, como em Benavente e Mafra, ou até à meia-noite, como em Queluz. O portal do SNS disponibiliza, diariamente, informação sobre os horários.