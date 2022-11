'Ex' de António Pedro Cerdeira acusa o ator de violência doméstica

Esta não é a primeira vez que Susana da Silva apresenta queixa de violência doméstica.

O último episódio terá, alegadamente, ocorrido a 4 de junho. António Pedro Cerdeira, de 52 anos, e Susana da Silva, de 53 anos - que viviam juntos desde 28 de dezembro de 2013 -, voltaram a desentender-se e a noite acabou mal. Ao chegar a casa, a ex-companheira do ator tinha as portas da vivenda onde moravam fechadas e, com um pedregulho, partiu a porta e entrou. Susana da Silva terá saído de madrugada na companhia do pai e da GNR, tendo apresentado queixa de violência doméstica logo no dia seguinte, por todos os episódios que viveu ao longo de sete anos.