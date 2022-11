“O haxixe causou esta desgraça”: Homem julgado por matar jovem durante fuga à GNR

Ricardo Dias relatou que "ficou em choque" porque tinha quase meio quilo de haxixe no carro.

Ricardo Dias relatou esta quarta-feira em tribunal que quando viu os sinais de luzes da GNR "ficou em choque" porque tinha quase meio quilo de haxixe no carro. Arrancou a alta velocidade e cerca de um quilómetro depois chocou de forma violenta com o carro no qual seguia João Silva, de 28 anos. O jovem morreu na colisão que ocorreu a 4 de janeiro, em Mindelo, Vila do Conde.

"Deixei de consumir, o haxixe causou esta desgraça. Não há um dia em que não pense nisto, involuntariamente causei a morte de um jovem", disse o arguido, que garante que a droga que tinha era para consumo.





