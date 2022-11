Míssil russo mata bebé recém-nascido em maternidade perto de Zaporíjia

Ataques forçaram o encerramento de várias centrais nucleares, deixando às escuras grande parte do país e mais de metade da vizinha Moldávia.

A Rússia voltou, esta quarta-feira, a realizar bombardeamentos maciços na Ucrânia que mataram um número indeterminado de civis, entre os quais um bebé recém-nascido, que perdeu a vida quando uma maternidade junto a Zaporíjia foi atingida.Os ataques forçaram o encerramento de várias centrais nucleares, deixando às escuras grande parte do país e mais de metade da vizinha Moldávia.