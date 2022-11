Recluso da prisão de Lisboa apanhado com Netflix na cela

Homem publicou fotos e vídeos nas redes sociais, a mostrar que beneficiava do serviço que o regulamento de cadeias proíbe.

Um recluso da cadeia de Lisboa foi apanhado por guardas com uma televisão e um telemóvel com Netflix (serviço pago de televisão e cinema pela Internet), e ainda com seringas e esteroides anabolizantes.









Durante vários dias, o recluso publicou fotos e vídeos nas redes sociais, a mostrar que beneficiava do serviço que o regulamento de cadeias proíbe. Os guardas aperceberam-se e, no início desta semana, fizeram uma busca à cela do detido.

As suspeitas confirmaram-se, com a apreensão de televisão, telemóvel e ainda dos esteroides injetáveis. Já está a ser alvo de um processo disciplinar.