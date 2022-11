Detidos dois homens por assaltos com agressão em Tavira

Dupla recorria a elevada violência para conseguir retirar dinheiro e os bens de maior valor.

Dois homens foram detidos esta quarta-feira por um total de 11 ocorrências de assaltos, em Tavira.



Os suspeitos, encontrados após uma investigação desenvolvida nos últimos meses, escolhiam pessoas vulneráveis, como cidadãos estrangeiros ou turistas, de acordo com um comunicado da PSP. Os dois homens recorriam a elevada violência para conseguir retirar dinheiro e os bens de maior valor. Algumas das vítimas tiveram que receber tratamento hospitalar. Os suspeitos cometeram os crimes tanto na via pública como em casas.

A PSP conseguiu recuperar e apreender computadores, telemóveis, fios e anéis em ouro, relógios, malas, bonés e ainda uma falsa arma de fogo. A polícia acredita que na origem dos assaltos esteja um grupo criminoso que envolva mais membros. "Da atividade criminosa praticada essencialmente pela dupla agora detida e, por vezes, em grupo mais numeroso, onde estes assumiam a liderança, tem vindo a resultar um forte sentimento de insegurança na cidade de Tavira, caracterizada habitualmente por se tratar de uma cidade tranquila e segura", refere ainda o comunicado.

No sentido de identificar outros suspeitos, a PSP continua a investigação, tentando agora com a colaboração dos detidos relacionar e perceber a origem de outras ocorrências criminais.



"Os agora detidos serão presentes hoje à autoridade judicial para aplicação das respetivas medidas de coação julgadas convenientes", afirma a PSP de Faro no comunicado.