Quais os recordes que Cristiano Ronaldo pode bater no Mundial do Qatar?

"Não sou eu que persigo os recordes. Os recordes é que me perseguem", disse Cristiano Ronaldo na mais recente entrevista a Piers Morgan. E neste Campeonato do Mundo de Futebol, CR7 poderá mesmo somar mais recordes ao seu já longo historial.



Quantos Mundiais já disputou Cristiano Ronaldo?

O Mundial de 2022 será o quinto na história do astro português, igualando a marca dos mexicanos Antonio Carbajal e Rafael Márquez, do alemão Lothar Matthäus e do argentino Lionel Messi.

Cristiano fez a sua estreia na competição frente à seleção angolana em 2006 e, desde então, disputou as edições de 2010, 2014 e 2018. No entanto, especula-se que Ronaldo poderá vir a jogar no Mundial de 2026, que se realiza no Canadá, México e Estados Unidos da América.

De quantos golos precisa CR7 para se tornar o melhor marcador português em Mundiais?

Atualmente, Cristiano Ronaldo leva sete golos na conta pessoal em campeonatos do mundo, perseguindo o recorde estabelecido por Eusébio, em 1966, na marca dos nove golos. Falta assim um hat-trick para o capitão da seleção portuguesa ficar no topo da tabela de marcadores portugueses em mundiais.



Quantos jogadores já marcaram golos em cinco edições do Mundial?

Ronaldo pode tornar-se o primeiro jogador de sempre a marcar golos em cinco mundiais. Depois de ter marcado um golo no Mundial de 2006, um golo em 2010, um golo em 2014 e quatro golos em 2018.



Quem são os jogadores com mais jogos a capitão em Mundiais?

Cristiano Ronaldo capitaneou a seleção das quinas em 11 ocasiões, em fases finais finais da competição. Para ultrapassar o recorde do mexicano Rafa Márquez (17), Portugal terá de chegar à final e CR7 estar presente em todos os jogos.