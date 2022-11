Manuel Pinho insulta polícias e procurador do MP durante buscas domiciliárias

Ex-ministro da Economia terá afirmado, o seguinte: “Eu quero que vocês vão todos para o ca*****!”.

Manuel Pinho terá insultado os polícias e o procurador do Ministério Público (MP) que fizeram buscas na sua casa, na zona de Braga, no início deste mês, no âmbito do caso EDP. Segundo um documento dos autos do processo, no decorrer dessa diligência, o ex-ministro da Economia terá afirmado, o seguinte: “Eu quero que vocês vão todos para o ca*****!” Pinho está em prisão domiciliária desde dezembro de 2021.