Europa acusa FIFA de “corrupção” pela atribuição do Mundial ao Qatar

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quinta-feira uma resolução em que critica duramente a FIFA pela atribuição do Mundial ao Qatar, considerando “credíveis” as alegações de “suborno e corrupção”.





Os eurodeputados descreveram a corrupção na FIFA como “desenfreada, sistémica e profundamente enraizada”, acrescentando que aquele organismo “prejudicou gravemente a imagem e a integridade do futebol a nível mundial”. Defendem, por isso, reformas profundas no organismo máximo do futebol mundial, que devem incluir “a introdução de procedimentos democráticos e transparentes” na atribuição dos campeonatos, bem como a “implementação rigorosa de critérios de direitos humanos e sustentabilidade para os países de acolhimento” das provas.

