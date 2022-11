Morreu António da Cunha Telles, nome maior do Cinema Novo português

Começou a fazer filmes, na adolescência, com uma máquina de filmar de 9,5 mm que a mãe ajudou a comprar por cem escudos; revelava as fitas na banheira e depois montava-as a olho. António da Cunha Telles, um dos nomes indissociáveis do Cinema Novo português, morreu na passada quarta-feira, aos 87 anos, num hospital em Lisboa.O funeral realiza-se este sábado. Deixa por estrear o filme ‘Cherchez la Femme’, inspirado numa obra de Mário de Sá-Carneiro, e que esteve 13 anos para concluir pela demora na atribuição de fundos de apoio.

