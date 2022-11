Marcelo no Qatar cumpre promessa e fala sobre direitos humanos

Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu a promessa: assistiu à estreia da seleção portuguesa no Mundial das arábias e falou de direitos humanos. Foi durante uma conversa com o Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, sobre educação, iniciativa organizada pela fundação Education For All em conjunto com as Nações Unidas.“Direitos humanos são direitos sociais, direitos económicos, direitos políticos, mas também direitos individuais, e isso é tão importante. O direito de acesso à educação é vital, faz a diferença. Quando falamos de uma educação de qualidade e inclusiva, falamos do futuro numa visão de longo prazo”, disse o Presidente da República.

