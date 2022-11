Homem detido pela PJ por violar filha menor e namorado

Abusos cometidos sobre a filha começaram em 2019 e ocorreram no interior da residência da família.

A Policia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos suspeito de abusar sexualmente da filha, de 14 anos, e do namorado da mesma, de 17.Os abusos cometidos sobre a filha começaram em 2019 e ocorreram no interior da residência da família, "tendo o autor aproveitado a proximidade, a relação de confiança e a dependência que a menor tinha para com ele para a submeter, ao longo dos tempos, a atos sexuais cada vez mais intrusivos", revela a PJ em comunicado.Após a menor ter começado a namorar, há cerca de dois meses, o suspeito praticou "atos abusivos sobre os dois menores". O homem está acusado de vários crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e de coação sexual, assim como de violência doméstica.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.