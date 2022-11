Baleia morta encontrada em Albufeira

Animal foi rebocado pela lancha salva-vidas de Ferragudo para o porto de Albufeira.

Por volta das 10h00 desta quinta-feira, o Piquete da Polícia Marítima do posto de Albufeira recebeu a informação que se encontrava uma baleia morta a 3 NM a Sul de Albufeira.A lancha salva-vidas de Ferragudo foi empenhada nas operações de busca tendo localizado a referida baleia ao largo da praia da Oura, Albufeira.Após coordenação com a Proteção Civil de Albufeira, Câmara Municipal de Albufeira e Docapesca a lancha salva-vidas de Ferragudo rebocou a baleia para o porto de Albufeira onde foi removida e transportada para aterro do Porto de Lagos.A Polícia acompanhou os trabalhos e estabeleceu contacto com a Rede de Arrojamentos do Algarve.