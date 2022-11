Condutor apanhado com 2,4 g/l de álcool no sangue detido

Homem foi apanhado em Braga.

Um homem de 35 anos foi detido, esta sexta-feira, por apresentar uma taxa de alcoolemia (TAS) de 2,4 g/l, em Braga.

O nível de álcool no sangue máximo permitido para conduzir é de 0,5 g/l e as taxas superiores a 1,2 g/l são consideradas crime punível com pena de prisão.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da comarca de Braga, refere a PSP de Braga em comunicado.