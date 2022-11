Benfica deixa aviso a Veríssimo sobre publicações da mulher nas redes sociais

O Benfica avisou o central Lucas Veríssimo que não vai admitir que a sua mulher, Amanda volte a usar as redes sociais para dar conta do estado físico do jogador, sabe oAmanda aproveitou as redes sociais para dar atualizações relativamente ao estado de saúde do jogador, sem consentimento prévio do clube. Devido a isto se ter sucedido mais que uma vez, o Benfica informou Lucas Verissimo que não pode permitir que tal volte a acontecer.

