Polícia dispara sobre cão pit bull atiçado por dono criminoso para atacar

Um agente da PSP do Funchal foi obrigado a disparar sobre um cão de raça pit bull, atiçado pelo dono – suspeito de vários roubos – para evitar ser detido. Rufus sobreviveu e o dono foi preso por resistência e coação, mas acabou libertado por determinação do Ministério Público e notificado para se apresentar esta quinta-feira em tribunal. Faltou à diligência.





O caso foi denunciado inicialmente por uma associação de ajuda a animais e comunicado ao provedor do animal, levantando a suspeita de abuso policial. Mas esta quinta-feira o Comando Regional da PSP da Madeira deu outra versão da intervenção policial: “A detenção ocorreu na zona de Santo Amaro, na sequência de diligências policiais para o cumprimento de dois mandados de detenção por crimes relacionados com furtos e roubos, tendo o cidadão sido localizado pela Divisão Policial do Funchal junto à sua área de residência. Ao aperceber-se das movimentações policiais para a sua interceção e com o intuito de escapar, o suspeito atiçou um cão de raça potencialmente perigosa em direção aos polícias, sem trela e sem açaimo funcional, tendo sido necessário fazer recurso efetivo da arma de fogo contra o animal para impedir a sua agressão, tendo o suspeito sido imediatamente perseguido e intercetado nas imediações do bairro.”

