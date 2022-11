Vigário católico alerta para burla de padre exorcista

Aníbal Vieira lembra que o padre ,agora acusado de burla, foi expulso do seminário e nunca foi ordenado.

Aníbal Vieira, vigário-geral da Diocese de Santarém, alerta para os perigos dos fiéis confiarem em César de Jesus (ou César de Barata) homem que diz ser padre da Igreja Católica Ortodoxa Hispânica.O vigário lembra que o visado, agora acusado de burla, foi expulso do seminário e que nunca foi ordenado. E que já há oito anos foi alvo de comunicados por parte dos patriarcados de Portalegre e da Guarda dando conta de que se fazia passar por padre da Igreja Católica.Saiba mais no site do CM.