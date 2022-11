Ljubomir Stanisic vai continuar ligado à SIC pelo menos mais um ano

Investidas da concorrência não foram suficientes para demover o polémico chef.

As investidas da concorrência não foram suficientes para demover o polémico Ljubomir Stanisic de se manter ligado à SIC. Ao que a 'Boa Onda' apurou, o chef jugoslavo, de 44 anos, acaba de renovar contrato com a estação de Paço de Arcos por mais um ano.Ou seja, vai continuar ligado ao canal, pelo menos, até ao fim de 2023. O objetivo é que esteja disponível para um novo formato na televisão generalista, mas também que posso ser a estrela de novos conteúdos para a plataforma de streaming da SIC, a OPTO.