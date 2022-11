Homem degola colega de quarto e entrega-se à GNR com arma do crime

Homicídio ocorreu em centro para tratamento de adições, após discussão entre o agressor e a vítima.

Um homem de 45 anos matou esta quinta-feira, com uma navalhada no pescoço, outro homem, de 43, num quarto do centro comunitário do Lousal, Grândola. O autor do crime esperou pela GNR e entregou-se com a arma do crime.