Tiroteio em duas escolas do Brasil provoca mortos e feridos

Ataques com tiros, levados a cabo esta sexta-feira, 25 de Novembro, deixaram pessoas mortas e feridas em duas escolas públicas da cidade de Aracruz, no estado brasileiro do Espírito Santo. De acordo com a polícia local, os ataques ocorreram perto das 10 horas locais, 13 horas em Lisboa.De acordo com o pouco que foi divulgado pelas autoridades até às 12 horas brasileiras, 15 horas em Portugal Continental, homens vestidos com uniformes militares camuflados e esconderam os rostos com capuzes, invadiram as duas escolas e começaram a disparar tiros. Ainda não é possível dizer quantas pessoas foram mortas e quem eram.O delegado (inspector) da Polícia Judiciária de Aracruz Leandro Sperandio afirmou que todo o efetivo das polícias de Aracruz está empenhado em tentar capturar os assassinos, fazendo buscas em toda a região. O chefe da policia local pediu ajuda à população para tentar identificar e prender os agressores, que, também segundo informações preliminares, fugiram antes da chegada da polícia.