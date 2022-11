Mulher morre de ataque cardíaco três dias depois de perder o filho

Amigos da família acreditam que que a dor causada pela morte do filho esteja na origem do ataque cardíaco que vitimou a mulher.

Uma mulher morreu três dias depois da morte do filho na cidade de Coober Pedy, na Austrália.

Elizabeth encontrou no passado dia 12 de novembro o filho, Goran Ilich, de 34 anos, morto. Três dias depois, a mulher, que tinha problemas cardíacos, sentiu dores muito fortes no peito. De acordo com o Daily Mail, Elizabeth pediu ajuda a amigos que de imediato chamaram uma ambulância.

Apesar do socorro, a mulher acabou por morrer no hospital algumas horas depois. Os amigos da família acreditam que que a dor causada pela morte do filho esteja na origem do ataque cardíaco que vitimou a mulher.