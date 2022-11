Seleção nacional apoia Diogo Costa após erro que quase comprometeu a vitória frente ao Gana

Apoio de Fernando Santos é total e mantém a confiança no guarda-redes para o jogo com o Uruguai.

Ufa! Já passou! O coração dos portugueses disparou quando Diogo Costa teve uma desatenção inacreditável que quase comprometeu a vitória frente ao Gana (3-2), aos 110 minutos, no jogo de estreia da Seleção, no campeonato do mundo.Saiba mais no site do Correio da Manhã