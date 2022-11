Seleção Nacional foi jantar fora no dia a seguir à vitória frente ao Gana

José Sá, João Cancelo e Bernardo Silva estiveram com as famílias.

Aproveitando algumas horas concedidas por Fernando Santos na sexta-feira, os jogadores da Seleção Nacional foram jantar ao restaurante Tatel, na Maha Island, e o ambiente à volta mesa foi de boa disposição.José Sá, João Cancelo e Bernardo Silva não se juntaram ao grupo, tendo aproveitado esse tempo junto das famílias, que já estão no Qatar.A sessão de treino deste sábado, que será aberta aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, está agendada para as 17H15 locais (14H15 em Lisboa), no centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, e será antecedida de conferência de imprensa com um jogador a designar, pelas 16H30 (13H30).Recorde-se que Portugal irá defrontar o Uruguai na segunda-feira, às 22H (19H), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro, pelas 18H (15H).