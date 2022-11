Adepto do País de Gales morre no Qatar

Homem de 62 anos estava no país com amigos e o filho.

A BBC Gales noticia, este sábado, que um adepto do País de Gales morreu na sexta-feira no Qatar, de causas naturais.



O homem, de 62 anos, estava no país com o filho e alguns amigos para apoiar a seleção galesa.