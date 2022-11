Gonçalo Ramos: “Uma Seleção com a nossa qualidade tem de ser favorita em qualquer jogo”

Portugal defronta o Uruguai na segunda-feira, às 19h00.





Ramos falou sobre o atual momento da Seleção Nacional, já de olho no jogo com o Uruguai da 2.ª jornada do Grupo H do Mundial'2022 (segunda-feira, 19 horas).



Quem pagou o jantar ontem? CR7 por ter batido o recorde? Como preparam jogo com Uruguai: "Isso são coisas nossas e há pormenores que não temos de revelar. O mais importante é o que transmite a foto, que é um bom ambiente e uma boa energia. Já estamos a preparar o jogo com o Uruguai"





Portugal favorito? "Acho que uma seleção com a nossa qualidade tem que ser favorita em qualquer jogo. Empate? Não olhamos para nenhum jogo a pensar no empate, que é meio caminho andado para as coisas não correrem da melhor forma."



Estreia no Mundial: "Tem sido muito bom, os dias têm sido especiais, e estar num Mundial é um sonho de criança."



Eliminação em 2018. Esperava estar aqui? "Estava no Algarve com a minha família, não foi um dia feliz e espero que, desta vez, possamos sair vitoriosos."



Qualificar já é motivo extra? Darwin... Conselhos? "Quanto mais cedo nos apurarmos melhor, porque evitamos azares. Darwin é um grande jogador, meu amigo, mas nós estamos preparados para o enfrentar"



Convivência com 'graúdos', um Mundial para aprender? "Pode ser um bocadinho de cada. Quem está cá, está preparado para jogar e ser titular. É uma oportunidade para aprender, no balneário e no campo."



Diogo Costa e o apoio ao guarda-redes no final do jogo com o Gana: "Acho que são momentos e situações que podem acontecer a qualquer jogador. Eu também já falhei golos, foi um momento menos feliz, mas não sofremos golo."



Benfica e o Mundial: "Sempre foi um sonho, mas ia sempre depender da prestação no meu clube. Só depois ia pensar mais à frente."



O que é que tem diferente dos outros avançados? "Todos têm as suas características, mas tanto eu como o Ronaldo como o André Silva podemos aprender com os outros, na mobilidade, por exemplo."



Mais Uruguai: "São muito fortes e perigosos. Godín é um grande jogador e individualizar numa equipa com tanta qualidade... Não vale a pena."



Importância de Ronaldo: "É uma referência para todos nós - para muito um ídolo. Comanda a equipa mas não é o único. O Bruno Fernandes e o Pepe também o ajudam."



Imagem de Ronaldo com Messi atrás. Aceitaria pastilha do CR7? "[risos] Não aceitaria dele nem de ninguém, talvez do meu irmão. A imagem é icónica e vai ficar marcada. Lembra-nos-emos dela durante muitos anos."