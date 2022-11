Operador de imagem da BBC impedido de entrar em estádio no Qatar por usar relógio com bracelete arco-íris

Um operador de imagem da BBC foi impedido de entrar no estádio Al Bayt, onde esta sexta-feira ia decorrer o Inglaterra-EUA, por estar a usar um relógio com uma bracelete com as cores do arco-íris.

O caso foi denunciado na rede social Twitter pela jornalista da BBC Sports Natalie Pirks.

"Acabei de chegar ao estádio Al Bayt para o jogo de Inglaterra e o meu operador de imagem, que usava um relógio com uma bracelete arco-íris que o filho lhe tinha dado, foi parado pelo segurança e impedido de entrar. Claramente, a mensagem da FIFA não está a passar", escreve a jornalista, numa publicação acompanhada por uma imagem do relógio em causa.





Numa publicação posterior, Natalie Pirks informou que a equipa acabou por conseguir entrar no estádio após ter sido encaminhada para uma fila destinada a quem estivesse a ter problemas com a segurança.

Nos últimos dias têm sido reportados vários casos idênticos, de adeptos que têm sido proibidos de entrar nos estádios por terem consigo objetos com o arco-íris, associado ao apoio à comunidade LGBT. Chapéus, braçadeiras e bandeiras estão entre os objetos que têm sido confiscados.





Just arrived at the Al Bayt stadium for England’s game and my cameraman, wearing the rainbow coloured watch strap his son got him, was stopped by security and refused entry. Clearly the message from FIFA is STILL not getting through. pic.twitter.com/BiBkV8fRgq