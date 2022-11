"Tinha um amor ao FC Porto que ultrapassava o normal": Pinto da Costa reage à morte de Fernando Gomes

Presidente dos dragões desaba em lágrimas ao recordar Fernando Gomes.

Pinto da Costa já reagiu à morte de Fernando Gomes e, na hora de recordar o Bibota, não aguentou e desabou em lágrimas. O presidente portista falou aos microfones do Porto Canal no intervalo do jogo da equipa de hóquei em patins do FC Porto, que defronta o Óquei de Barcelos, esta sábado, no Dragão Arena.