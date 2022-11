Iraniano Alireza Faghani vai arbitrar o Portugal-Uruguai

Internacional desde 2008, vai apitar pela segunda vez na carreira um jogo da equipa principal das 'quinas'.

O árbitro iraniano Alireza Faghani foi nomeado para dirigir o jogo entre Portugal e Uruguai, na segunda-feira, da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022 de futebol, em Lusail, anunciou este sábado a FIFA.

Internacional desde 2008, Faghani, de 44 anos, natural de Kashmar, vai apitar pela segunda vez na carreira um jogo da equipa principal das 'quinas'.

Em 28 de junho de 2017, apitou o encontro entre Portugal e Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, em Kazan, na Rússia, onde os sul-americanos bateram os lusos, no desempate por grandes penalidades (3-0), após um 'nulo' (0-0).