Madonna partilha foto rara com os seis filhos

Madonna adotou David, em 2006, Mercy James, em 2009, e as gémeas Stella e Estere em 2017, quando estas tinham quatro anos de idade.

A cantora norte-americana Madonna partilhou, este sábado, na rede social Instagram, uma foto rara com os seis filhos registada no Dia da Ação de Graças, que se comemorou esta quinta-feira.Na descrição da fotografia, Madonna escreveu a frase "Aquilo por que sou agradecida...". Na publicação surgem várias fotografias, entre elas uma em que a cantora aparece com os seis filhos.Madonna, de 64 anos, passou a festividade em casa, na cidade de Nova Iorque, e para a ocasião usou um vestido e botas pretas pontiagudas acompanhados por meias e luvas de renda da mesma cor.Os filhos, Lourdes, de 26 anos, Rocco, de 22, David, de 17, Mercy James, de 16, e as gémeas Estere e Stelle, de 10, acompanharam a mãe com visuais adequados à quadra festiva.