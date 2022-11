Mulher causa discórdia na internet depois de revelar que "dá banho" à árvore de natal

Árvore artificial pode ficar um mês ou mais exposta durante as festividades, acumulando todos os tipos de germes e sujidade.

Quando chega a altura de colocar as decorações natalícias, surgem sempre muitas dúvidas - desde a data correta para montar a árvore, até que luzes se devem utilizar para a decorar. Mas agora surgiu um novo debate e os internautas entusiastas do natal não conseguem chegar a um consenso.

Uma mulher, que recentemente deixou de ter animais de estimação, revelou na página de Facebook pessoal que todos os anos "dá banho" à sua árvore de natal artificial, antes de a colocar em exposição.

Segundo o jornal britânico Mirror, a mulher justificou a atitude e disse que "faz sempre questão de se livrar do pó e sujidade que a árvore acumula ao estar fechada todo o ano, antes de a cobrir com as decorações natalícias".

Embora muitas pessoas nunca tenham considerado fazer o mesmo, é uma atitude que faz sentido, especialmente para as pessoas que têm animais de estimação, refere o Mirror. Uma árvore de natal artificial pode ficar um mês, ou mais, exposta durante as festividades, acumulando todos os tipos de germes e sujidade. Depois disso é guardada, muitas vezes sem ser limpa ou sacudida.

Tendo em conta a reflexão anteriormente exposta, muitos utilizadores do Facebook acharam a atitude da mulher muito correta, o que gerou comentários como - "grande ideia" -, ou mesmo, - "uma coisa tão óbvia, como é que nunca ninguém tinha pensado em fazer isso".

Alguns cibernautas decidiram seguir o exemplo da mulher e ficaram mesmo espantados com a quantidade de pó que as árvores artificiais tinham acumulado ao longo dos anos.

Outros utilizadores da rede social não ficaram tão espantados com a ideia." Não percebo a novidade, é só mais uma coisa, que obviamente, temos de limpar", comentou um internauta.