Fatura da luz vai contar no crédito à habitação

Bancos vão ponderar as despesas com energia dos agregados familiares na fatura da concessão de empréstimos para a compra de casa.

Os bancos vão começar a ponderar as despesas das famílias com energia no momento de concederem crédito à habitação. Esta é uma das novidades que o Banco de Portugal introduziu, ao analisar a exposição do sistema financeiro aos riscos climáticos, e o seu impacto na carteira de crédito hipotecário.