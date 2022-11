Justiça descobre património de 3,6 milhões de euros de Manuel Pinho e da mulher através de e-mail

Manuel Pinho e a mulher, Alexandra, detinham um património de mais de 3,6 milhões de euros, no final de março de 2021. O património foi descoberto pelos procuradores do caso EDP, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), num email apreendido a Pinho nas buscas realizadas à casa em Gondizalves, Braga, onde está em prisão domiciliária.Saiba mais no site do Correio da Manhã