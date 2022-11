Condutor sobrevive a queda em ravina com 100 metros

Veículo caiu junto a um miradouro e ficou imobilizado numa floresta densa.

Um homem, de 36 anos, sobreviveu este sábado, com ferimentos ligeiros, à queda do carro que conduzia numa ravina com 100 metros de altura na serra da Boa Viagem em Quiaios, Figueira da Foz.O veículo caiu junto a um miradouro, pelas 14h30, e ficou imobilizado numa floresta densa. Quando os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz chegaram, o homem estava "consciente e orientado", disse António Piedade, chefe dos sapadores.Devido ao declive acentuado, os operacionais tiveram de usar cordas e outro material para resgatar a vítima, que foi transportada para o Hospital da Figueira da Foz.