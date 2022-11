Três militares que sobreviveram à tragédia na Póvoa de Varzim continuam internados e sob observação

Ani Dabó, primeiro-cabo de 20 anos, morreu quando tentava salvar as amigas arrastadas pelo mar.

Continuavam este sábado internados em observação médica os três militares transferidos para o Hospital Militar do Porto após o incidente, sexta-feira, na Póvoa de Varzim, que terminou com a morte de Ani Dabó, primeiro-cabo de 20 anos, quando tentava salvar as amigas arrastadas pelo mar.



As duas mulheres e um homem fazem parte do grupo de sete militares - 8 saíram à noite para celebrar o fim de um curso - que sobreviveram à tragédia e foram hospitalizados com lesões musculares e hipotermia. Quatro deles tiveram alta no mesmo dia. O corpo da jovem foi resgatado pelo ‘héli’ da Força Aérea e será autopsiado. O caso vai ser remetido ao Ministério Público.