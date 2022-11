Um morto em colisão entre dois carros na A2 em Palmela

Do acidente resultaram mais dois feridos ligeiros.

Uma colisão matou, na madrugada deste domingo, um homem de 42 anos, na A2, junto ao nó de Palmela.



Na origem do acidente poderá ter estado e excesso de velocidade e o desrespeito pela distância de segurança pelo condutor da viatura que colidiu na traseira do carro da vítima, adiantou ao CM fonte da GNR, que no entanto ainda investiga todas as circunstâncias do acidente.

O acidente ocorreu pela 01h00, ao km 24.9, no sentido sul-norte. Foram mobilizados no socorro 17 operacionais dos bombeiros de Palmela, a viatura médica do INEM, a GNR e a concessionária Brisa.

A colisão provocou condicionamentos na circulação na A2.

Duas pessoas foram assistidas no local e recusaram transporte ao hospital.