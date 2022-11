Portugueses esgotam hotéis para festejar Natal e Passagem de Ano

Norte do país, Serra da Estrela e Algarve são as regiões que registam maior procura.

Os portugueses estão a esgotar várias unidades hoteleiras pelo país para festejar as quadras festivas do Natal e Ano Novo, noticia este domingo a imprensa nacional.O Norte do país, a Serra da Estrela e o Algarve são as regiões que têm registado uma maior procura, havendo já hotéis com unidades lotadas. Em termos de taxa de ocupação, o presidente do Turismo do Porto e do Norte de Portugal afirmou que na região a lotação encontra-se na ordem dos 70% para o reveillón e 50% para o Natal.Na Serra da Estrela, há unidades hoteleiras já esgotadas e outras perto de atingir essa marca. De acordo com o presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal (ERT Centro), Pedro Machado, citado pela imprensa nacional, a expectativa é que a região continue a "galvanizar muitos portugueses".Já no Algarve, apesar de a procura na região ser 75% externa durante o ano, na época do Ano Novo e do Natal são esperados muitos portugueses.Também a região Autónoma da Madeira é uma das regiões mais requisitadas para passar a Passagem de Ano, estando previstos 1227 voos para dezembro para a região, um aumento de 48% face ao homólogo do ano passado.