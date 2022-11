Sistema energético na Ucrânia estabilizado após dias sem luz devido a ataques russos

"Incapazes de vencer no campo de batalha, terroristas russos estão a tentar destruir o sistema energético ucraniano", diz Denys Shmyhal.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, anunciou este domingo que o sistema energético do país foi finalmente estabilizado após os ataques russos no início desta semana terem deixado grande parte da Ucrânia sem eletricidade.

Os mais de 1.000 técnicos que trabalham diariamente para reparar danos na rede elétrica conseguiram estabilizar o funcionamento do sistema energético, disse Shmyhal, embora ainda haja um défice de produção de cerca de 20%.

"Incapazes de vencer no campo de batalha, terroristas russos estão a tentar destruir o sistema energético ucraniano para acabar com a nossa resistência", escreveu na sua conta do Facebook.