Cantor Gilberto Gil alvo de ataques de apoiantes de Bolsonaro no Qatar

Episódio aconteceu quando o cantor e a mulher caminhavam para ver o jogo entre o Brasil e a Sérvia.

"Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio", escreveu o cantor nas rede social Instagram.

André Janones,que fez parte do governo de transição do presidente eleito Lula da Silva, foi uma das pessoas que partilhou o vídeo dos ataques a Gilberto Gil.



View this post on Instagram A post shared by Gilberto Gil (@gilbertogil)

A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 27, 2022

A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 27, 2022

O cantor brasileiro Gilberto Gil agradeceu, este domingo, por todo o apoio que tem recebido depois de ter sido vítima de ataques de ódio por parte de adeptos brasileiros apoiantes de Jair Bolsonaro no Qatar.O cantor e a mulher, a empresária Flora Gil, foram alvo de insultos quando caminhavam para ver o jogo entre o Brasil e a Sérvia no Mundial 2022, revela o jornal Folha de São Paulo."Os nossos agradecimentos, meus e da Flora, enfim por esta solidariedade diante dessa agressão, desta coisa estúpida", afirmou o cantor.O deputado federal"Vamos, Bolsonaro. Vamos, Lei Rouanet", gritou um dos homens, enquanto o cantor caminhava em direção às bancadas do estádio. Rapidamente várias figuras públicas do Brasil revelaram-se solidários perante a situação, nomeadamente os cantores Caetano Veloso e Daniela Mercury.