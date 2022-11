Grupo usa dinheiro de tráfico e exploração de migrantes para comprar carros de luxo

Os “elevados ganhos económicos” do tráfico e exploração de migrantes, pelo grupo travado esta semana pela PJ no Alentejo, eram aplicados na compra de carros de luxo, que os membros da rede colocaram em nome de terceiros para “dissimular” a “origem ilícita” do dinheiro, defende o Ministério Público.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã