Gasolina e gasóleo vão baixar cinco cêntimos a partir de segunda-feira

Os preços do gasóleo e da gasolina deverão registar descidas a partir da próxima segunda-feira na ordem dos cinco cêntimos por litro, segundo informação avançada ontem por fontes do mercado. Trata-se da terceira semana consecutiva em que o custo dos combustíveis recua, com o contributo da queda na cotação do barril de petróleo.