Vítimas de bullying podem sofrer distúrbios alimentares

Há uma relação entre o bullying e distúrbios alimentares como a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Há vários estudos nesse sentido, um deles realizado pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e pela Faculdade de Medicina e Saúde da Universidade de Leeds, no Reino Unido, que revela que os adolescentes que passaram por experiências de bullying tendem a desenvolver sentimentos de vergonha em relação à sua imagem corporal e a iniciar comportamentos desregulados com a comida.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.