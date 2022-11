Um Morto e dois feridos em colisão entre dois carros na A1

Carro que circulava em contra-mão foi a causa do acidente.

Um condutor circulava em contra-mão e colidiu frontalmente com outro carro na A1, este domingo. O acidente provocou um morto e dois feridos.No local estão a GNR do Carregado e a Brigada de Trânsito de Santarém apoiados por nove veículos.A saída para Aveiras de Cima, Azambuja, está cortada no sentido sul-norte.