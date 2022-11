Sócrates e Manuel Pinho trocaram centenas de chamadas e mensagens nos últimos oito meses

José Sócrates e Manuel Pinho terão contactado 115 vezes nos últimos oito meses: de 16 de março a 3 de novembro, o antigo primeiro-ministro e o seu ex-ministro da Economia terão falado ao telemóvel e trocado mensagens e anexos, pela rede WhatsApp, em média quase 14 vezes por mês.Em 3 de novembro, dia das buscas na casa onde Pinho está em prisão domiciliária em Braga, Sócrates terá telefonado nove vezes a Pinho. O Ministério Público (MP) alega que Sócrates, enquanto assistente no processo, consulta os autos deste inquérito para extrair informação, partilhá-la com o arguido e “ajudar na defesa do amigo Manuel Pinho.”

