Elon Musk já perdeu 96 mil milhões de euros só este ano

Desde novembro do ano passado, Elon Musk já perdeu cerca de 40% da sua fortuna. Só este ano, o dono da Tesla e do Twitter teve um prejuízo que ronda os 96 mil milhões de euros.Ainda assim, continua a ser o mais rico do Mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 180 mil milhões de euros, segundo estimativas da Forbes e da Bloomberg.

